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Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Yeni parti kurma çalışmaları kapsamında 'Memleket Hareketi' içerisinde siyasi faaliyetlerine devam eden ve geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları kapsamında 'Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin; sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce'nin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesinde devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Parti kurma hazırlıkları yapıyordu

CHP'yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Ankara'da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini incelemişti. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığına yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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