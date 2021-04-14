BIST 1.407
DOLAR 8,10
EURO 9,70
ALTIN 452,59
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Somali'de yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 17 ölü 2 yaralı

SOMALİ'de sivillerin bulunduğu bir minibüsün geçişi sırasında, daha önceden yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

Somali’nin Orta Shabelle bölgesinde sivillerin bulunduğu bir minibüsün geçişi sırasında daha önce yola döşenen bomba infilak etti. Somali Ulusal Ordusu (SNA) Komutanı Abshir Mohamed Mohammad, "Patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yaralılar başkent Mogadişu’ya sevk edilirken, saldırının gerçekleştirildiği yolu kullanan Somalili askerlerin hedef alındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, daha önce aynı noktada düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışından gelen yolcudan PCR testi isteme zorunluluğu 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Mersin'de çocuklarını kaybeden aile 15 gün sonra bir kez daha yıkıldı
THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin çalındığı iddiası istifa getirdi
Diyarbakır'da gören telefona sarıldı film izler gibi seyrettiler
Bakan Bekir Pakdemirli: Balıkçılık av sezonu bu gece sona eriyor
Tarihin en büyük dolandırıcılarından Bernie Madoff hayatını kaybetti
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
Bitlis'te boynuz ve kemikten yapıyor görenler inanamadı! Özel sipariş alıyor
Yorumlar