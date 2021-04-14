Beşiktaş hisselerine bir ay süreyle satış yasağı geldi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisselerinde 1 ay süreyle açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacak.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisselerinde 1 ay süreyle önleyici tedbir uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan (BİST) konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) payında 14/04/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut 'açığa satış yasağı'na ilave olarak 'kredili işlem yasağı' ve 'brüt takas' önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/05/2021'dir."