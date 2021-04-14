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İçişleri Bakanlığı'nın acı günü! Yaşam savaşını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanlığı Plan,Yönetim ve Eğitim Şube Müdürü İlhan Biçer, Ankara'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlhan Biçer, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

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Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve önceki gün vefat eden İçişleri Bakanlığı Plan, Yönetim ve Eğitim Şube Müdürü İlhan Biçer'in cenazesi, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör ve İlhan Biçer'in ailesi ile yakınları katıldı. Biçer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bakan Yardımcısı Çataklı, merhum Biçer'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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