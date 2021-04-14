Tarihin en büyük dolandırıcılarından Bernie Madoff hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük ponzi saadet zinciri şebekesini kuran ve yaklaşık 17,5 milyar dolarlık vurgun yapan Bernie Madoff, 82 yaşında hapishanede öldüğü açıklandı.

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Tarihteki en büyük saadet zinciri kurduğu için hüküm giyen Bernie Madoff'un federal bir hapishanede öldüğü açıklandı. Madoff'un, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi.

Bernie Madoff'un son dönemde böbrek rahatsızlığı ve diğer kronik tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip olduğu belirtildi.

'18 ay ömrüm kaldı' demişti

Geçtiğimiz yıl, avukatları Covid-19 salgını nedeniyle 82 yaşındaki Madoff'u hapisten çıkarmak için dava açmıştı. Madoff, geçen yıl Şubat ayında böbreklerinin iflas ettiğini ve 18 aylık ömrünün kaldığını söylemişti.

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff kimdir? NASDAQ borsasının eski icra Yönetim Kurulu Başkanı ve ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilir. Madoff, 1960 yılında Wall Street firması Bernard L. Madoff Investment Securities LLC yi kurdu ve 11 Aralık 2008 tarihinde tutuklanmasına kadar başkanlığını yaptı. Firma, Wall Street'te en iyi piyasa yapıcı işlerden biriydi.

Geçmişte NASDAQ borsasının yöneticiliğini de yapmış olan Madoff, sürekli yeni müşteri bulup onlardan topladıklarıyla eski müşterilerine ödeme yaparak klasik bir saadet zincirini yönetirken, cebine indirdiği paralarla ABD ve Avrupa'da lüks bir hayat sürüyordu.

2008 mali krizi yüzünden foyası ortaya çıktı

Ama 2008'de çıkan mali krizde, müşterileri nakit ihtiyacı duyup yatırımlarını geri çekmek isteyince, saadet zinciri çöktü. Yatırımcılar Madoff'un onlara kağıt üzerinde gösterdiği karların gerçekte var olmadığını öğrendi.

Boyutu ve uzun yıllara yayılmasıyla Madoff saadet zinciri, hem ABD tarihindeki hem de dünya çapındaki en büyük dolandırıcılıklardan biri olarak kayıtlara geçti. Yatırımcıların gerçek kayıplarının 18 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü. Madoff, 29 Haziran 2009 tarihinde maksimum 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.