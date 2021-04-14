BIST 1.407
DOLAR 8,10
EURO 9,70
ALTIN 452,59
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Galatasaray'dan Aaron Boupendza bombası

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gabonlu golcü Galatasaray'ın hedefinde.

Abone ol

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bounpendza için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Gabon Media Time'ın haberine göre, sarı-kırmzılılar gelecek sezon Radamel Falcao yerine 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Arsenal yakın takipte
Haberde Boupendza'nın Galatasaray'ın tüm hücum oyuncularından daha fazla gol kaydettiği ve Arsenal'in de futbolcuyu izlediği aktarıldı.

Krasnodar'ın kapısından dönmüştü
Aaron Boupendza daha önce Krasnodar'ın kapısından dönmüştü. Atakaş Hatayspor, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya varırken, Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayınca transfer gerçeklememişti. 

Hatayspor yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda oyuncusu için 10 milyon Euro talep ettiklerini belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus savaş gemileri, ABD savaş gemilerinin giriş yapacağı Karadeniz'de tatbikata başladı
Antalya'da 'uzun namlulu silah' ihbarı polisi alarma geçirdi gerçek başka çıktı
Listede Kemal Kılıçdaroğlu da var! 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
Oruçluyken boşalınca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?
Rekabet Kurulu, 'Google' kararını açıkladı: 296 milyon lira ceza kesildi
Mehmet Özhaseki'den 798 belediyeye Ramazan genelgesi: Borçlarını kapatın
Fatih Karagümrük'te 6 Covid-19 vakası! İsimleri açıklandı
Seyahat yasağı var mı genelgesi Resmi Gazete'de yayımladı mı?
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarımıza lütfen iletelim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı! Montrö ile uzaktan yakından alakası yok
Yorumlar