Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında Kanal İstanbul ile Montrö'nün uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri adlı etkinlik kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı. Burada Kanal İstanbul'la bağlantılı olarak yöneltilen "Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

- 42, 43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte de tabii Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe bu süreçler... Hepsi bizim kudretimizde.

- Tabii bunun Montrö'yle yakından uzaktan alakası yok. Montrö İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.

- Şimdi Montrö'yle yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. kanal İstanbul'u, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı

​Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin de konuştu. "İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibariyle ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasımız reddediyor mu? Reddediyor. Kabul etmiyor. Bizim burada üzerinde durmamız gereken 8284 sayısı ailenin korunması ve kadına şiddetle ilgili yasa" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz."