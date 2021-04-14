ABD Ankara Büyükelçiliği 3 yıl önceki PKK kararını 'hatırlatma' notuyla paylaştı

ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesasından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 yıl önceki terör örgütü PKK elebaşları için ödül koyduğu kararı hatırlatma notuyla bir kez daha paylaştı.

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ABD Ankara Büyükelçiliği, 'hatırlatma' notuyla Twitter hesabından "Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir" açıklamasında bulundu.

ABD'nin 3 yıl önceki açıklamasıydı

ABD, terör örgütü PKK’nın başındaki isimler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın Ankara ziyaretinde yaptığı açıklamalar büyükelçilik tarafından duyurulmuştu.

Açıklamada, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Palmer’ın “Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır’’ ifadeleri yer aldı.

Matthew Palmer, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verileceğini açıkladı.