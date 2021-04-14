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Ziraat Bankası’na uluslararası bankalardan 1,33 Milyar dolarlık Dev Sendikasyon Kredisi

Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 597 Milyon Euro ve 415 Milyon ABD Doları olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli 1,1 milyar USD büyüklüğünde sendikasyon kredisini bu yıl %125 çevirme oranı ile bir kez daha başarılı bir şekilde yeniledi.

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Bu yıl, 873 milyon Euro ve 293 milyon ABD Doları olmak üzere toplamda 1,33 Milyar Dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirirken, kredi maliyeti Euribor+225 baz puan ve Libor+250 baz puan oldu.

Sendikasyon kredisine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Pandemi koşulları nedeni ile olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştiraki ile sağlanan kredi, Türk Bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak, son dönemde sağlanan söz konusu kredilere, sendikasyon kredisi
kapsamında 1,33 Milyar Dolarlık önemli bir kaynak daha ilave ettik” dedi.

Genel Müdür Alpaslan Çakar “Muhabir bankaların işbirliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir” diyerek açıklamalarına son verdi.

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