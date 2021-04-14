Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “İP’in Başkanı, Sayın Genel Başkanımızı kastederek her konuşmasının öznesinin kendisi olduğunu söylemektedir. Hanımefendi! Senden olsa olsa sözde özne olur” diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Büyükataman şunları ifade etti:

“Mevlana’nın “Deve ile Fare” hikâyesi, ders çıkartmak isteyenler için ibretle doludur. Kibirli farenin deveye rehberliği dereyi görene kadardır. Karşılaşılan ilk zorlukta farenin ne kibri kalmıştır ne de üst perdeden konuşması. Devenin arkasına sığınması da cabası…

Dev aynasına bakıp kendini dev zanneden İP’in Başkanı da yukarıdaki fareden farksızdır. Sadece konuşan, üretmeyen, hiçbir sorumluluk üstlenmeyen ve alabildiğine eleştirmeyi siyaset zanneden bu sakat anlayış, Türk milleti birliğe ihtiyaç duyduğunda hemen arazi olur.



İP’in Başkanı, Sayın Genel Başkanımızı kastederek her konuşmasının öznesinin kendisi olduğunu söylemektedir.