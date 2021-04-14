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Balıkesir'de arı kovanlarının önüne halı serdi! Sebebini duyan şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de bal üreticisi Ragıp Sarıçalı'nın arı kovanların önüne halı sermesi görenleri şaşırttı.

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Geçtiğimiz sezonda balların iyi para yapması arıcıları sevindirdi. Balın iyi para yapması arılara olan itibarı da artırdı. 66 yaşındaki Ragıp Sarıcalı evindeki fazla halıları getirip arı kovanlarını önüne serdi. Vatandaşlardan 15-20 liraya bal satın almamalarını isteyen Sarıçalı, iyi bir sezon beklediklerini anlattı.

Arıların itibar kazandığını anlatan Ragıp Sarıçalı, “15 yıldan beri arıcılık yapıyorum. Köyde altımıza kıl çul bulamazken arılar itibar görsün diye kovanların önüne halı serdik. İyi mal iyi para yapsın diye hijyenik ortamda ballarımızı çıkarabilmek için arılarımızın önüne halı serdik. Sezon çok güzel geçek. Arılar çok güzel çalışıyor. Geçtiğimiz sezonda bal iyi para yaptı. Daha iyi ürün alabilmek için arılarımızın önüne halı serdik." dedi. 

"Arılara gösterilen itibarın göstergesi"
"Temiz hijyenik ortamda bal üretebilmek için çalışıyoruz." diyen Sarıçalı "İyi mal iyi para. Şunu söylemek istiyorum. 15 liraya 20 liraya bal olmaz. Böyle satan kişilerden bal almamanızı rica ediyorum. Şu anda bal iyi para yaptığı için arılara itibar ediyoruz” şeklinde konuştu. Balın iyi para yapmasının arıya olan itibarı artırdığını söyleyen 60 yaşındaki Ramazan Salı da, “Ragıp arkadaşımız da arıların önüne halı serdi. Bu da arılara gösterilen itibarın göstergesi. İnşallah iyi bir sezon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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