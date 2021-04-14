Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbir ve yasaklar geldi. Kısmı kapanma uygulanmaya başladı. Peki AVM'ler kapandı mı, AVM'ler kaça kadar açık? İşte AVM çalışma saatleri ve düzenleme

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Ramazan'ın ilk günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından yeni tedbirler çıktı. Vatandaşlar özellikle kuaför ve berberler çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Vaka artışları sonrası illerdeki kuaför ve berberler kapandı mı, hangi şehirlerde kuaför ve berberler açık işte detaylı bilgi...

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek işletmeler şöyle sıralandı;

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Genelgede berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı bu işletmelerin açık olması bekleniyor.

Berber ve kuaförler açık mı: Genelgede yer alan bir diğer detay da işyerlerini çalışma saatleri oldu. Yayınlanan genelgede "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.

Bu bilgiler baz alındığında kuaför ve berberlerin 07.00-18.00 saatleri arasında çalışabileceği ön görülüyor.