BIST 1.404
DOLAR 8,08
EURO 9,66
ALTIN 452,86
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Milli Savunma Bakanlığı: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

150 bin doz koronavirüs aşısı bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderiliyor. Milli Savunma Bakanlığı, hazırlıkların sürdüğünü ve aşıların uçağa sevk edildiğini açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'nca, 150 bin doz koronavirüs aşısının bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderileceği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek olan 150 bin doz Covıd-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak" denildi. Paylaşımda, aşıların uçağa sevk edildiğine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da üniversite desteğiyle kurdu! 2.5 milyon dolarlık yatırım aldı
Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan daha fazla mağdur olduk
Sultangazi'de maskeni tak diyen sürücüye 'pes' dedirten cevap
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Havayolu ve otobüs şirketlerinden açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi
Duayen sanatçı Erol Uras hayatını kaybetti! 'En önemli kilometre taşlarından biriydi'
Fransız Bakan Clement Beaune'den skandal açıklama: Türkiye’ye yaptırıma hazırız
Manisa'nın tek kadın şoförüydü işten çıkarıldı bu görüntüler onu yaktı
İzmir'de her şey yarım saatte oldu! 15 yıldır gözyaşı döküyor: Rüyamda bana...
İdari izin nedir 657'li memurun maaşından kesilir mi?
Yorumlar 1 yorum