İstanbul Metrosu duyurdu! Yeni sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde sefer saatlerine ilişkin duyuru yayınladı. Bugünden itibaren yeni düzenlemenin geçerli olacağı belirtilen duyuruda, "Tüm hatlarımızda hafta içi; Akşam yoğun saat tarifesi saat 16.00 itibari ile başlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00 itibarı ile ise seferlerimiz kademeli düşürülecektir" denildi.

Abone ol

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından kısıtlama saatlerinde metro hatlarının yeni tarife düzenlemesiyle ilgili duyuru yayınladı.

Duyuruda, 14 Nisan’dan (bugün) itibaren metro hatlarında hafta içi akşam yoğun saat tarifesi 16.00 itibarıyla başlayacak şekilde düzenleme yapıldığı, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00 itibariyle de seferlerin kademeli düşürüleceği belirtildi.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuru şu şekilde;

* İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 19.00’dan başlayarak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* Alınan kısıtlama kararları çerçevesinde 14 Nisan itibariyle 18 yaşından küçük (istisna olarak 8. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler hariç) ve 65 yaşından büyük vatandaşlarımızın toplu taşıma araçları kullanımına sınırlama getirilmiştir, bu vatandaşlarımızın İstanbulkartları kullanıma kapatılacaktır.

* Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 14 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

* Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının kapanış saati 19.00 olarak değiştirilmiştir.

* Tüm hatlarımızda hafta içi; Akşam yoğun saat tarifesi saat 16.00 itibari ile başlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00 itibarı ile ise seferlerimiz kademeli düşürülecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

* Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere; aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.”

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.