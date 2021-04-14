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Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, ağır yaraladı.

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Kahramanmaraş'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya'ya ateş ederek, kaçtı.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakıma alındı 
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Teslim oldu, tutuklandı
Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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