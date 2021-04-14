Karantina süresinde yeni dönem! Virüsün iki varyantı için 14 gün uygulanacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs Bilim Kurulu Prof. Dr. Akın’ın virüsün varyantlarına göre karantina sürelerinde değişiklik yapıldığını söylediğini açıkladı. Sarıkaya'nın aktardığına göre, Prof. Dr. Akın, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında karantina sürecini 14 güne çıkardıklarını açıkladı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüsün Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına ilişkin olarak, Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’la yaptığı görüşmeyi aktardı.

"Bilim Kurulu’nun en çok çekindiği ise iki varyant virüs; Güney Afrika ve Brezilya mutantı. Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a dün iki varyant ile ilgili karantina süresinde bir değişiklik yapıp yapmayacaklarını sordum" diyen Sarıkaya, yazısının devamında şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Akın, buna ilişkin kararı aldıklarını ve Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında karantina sürecini 14 güne çıkardıklarını açıkladı. 'Bu karar İngiltere’de ortaya çıkan varyant ile orijinal Vuhan varyantını kapsamıyor, onlarda 10 gün olarak devam edecek' dedi."

Sarıkaya, "Peki, bir kişi hangi varyanta yakalandığını nasıl bilecek?" diye sorduğu Prof Akın'ın "PCR testi yapıldığında genomik sekanslarına, yani ardı sıra dizilimine bakılıyor. Bizim ‘ön circel’ (sörkıl), yani döngü dediğimiz PCR testine bakılırken, eğer önden erken dönem çıkıyorsa biliyoruz ki bunlar çok güçlü virüsler. Onları ayırıp incelediğimizde görüyoruz ki Güney Afrika ve Brezilya’da görülen varyantları. Test sırasında ilk onlar kendini gösteriyor, İngiliz ve Vuhan geriden geliyor…” dediğini aktardı.

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