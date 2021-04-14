Sahtekarlar şimdi de hurmaya göz dikti! "Şeker oranı düşük hurmaları, glikoz şuruplu suya batırıyorlar"

Hurmanın özelliği; oruçluyken tok tutmasıdır, lif oranı yüksek olduğu için açlık hissettirmemesidir. İran ve Libya'dan gelen hurmalarda şeker oranı düşük olduğundan satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu suya batırıyorlar. Bunu tasvip etmiyoruz. Hurma kendisi zaten tatlı, bir de glikoz şurubunun içine girdiği zaman tadı artabilir ama dayanıklılığı azalır. Çok kısa sürede tüketilmesi gerekir. En önemlisi şeker hastaları, glikoz şurubunu aldıkları zaman şeker ile ilgili problem yaşayacaklardır” diye konuştu.