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Türkiye’de en yüksek vaka artışının yaşandığı il vaka artışının nedeni

Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu verilere göre Türkiye’de en yüksek vaka artışının yaşandığı il Kırklareli oldu. Bazı vatandaşlar vaka artışının nedeni ev gezmeleri olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı korona virüs risk haritasına göre Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Kırklareli, ülke genelinde vakaların en çok arttığı il oldu. Kırklareli’nde geçen hafta yüzde 73 vaka artışı yaşanırken, Sağlık Bakanlığının bu hafta açıkladığı vaka artış oranı yüzde 70’lerde seyrediyor.

Kırklareli’nde vakaların artmasının sebebinin kurallara uyulmaması olduğunu söyleyen Coşkun Yıldız, “Vakaları artış sebebi verilen kurallara uyumadığı ve dikkat edilmediği için mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulmuyor. Marketlerin kalabalık olmasına nedeniyle herkes tepkili, aynı sorun kahvelere gidilmesi de buralara gidiliyor diye tepki gösteriliyor. Bugün Çarşamba Pazar yeri kalabalık olacak. Türkiye’de vaka artışına göre 1. sırada olduk, endişeliyiz. Ben mesafeme, temizliğime ve maskeme dikkat ederek kendimi koruyorum” dedi.

"Vaka artışışının nedeni ev gezmeleri"

Vakaların artmasının sebebinin ev gezmeleri olduğunu dile getiren Yıldırım Karakaya, “Vakaların artış sebebi bizim ihmalkarlığımız yüzünden. Devletimiz ve Valiliğimiz gerekli önlemleri alıyor. Bizler misafirliklerden, ev gezmelerinden kaçınmıyoruz. Artış sebebi bu, bizler dikkat etsek hiç vaka kalamaz” şeklinde konuştu.

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