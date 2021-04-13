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Türkiye 13 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 306 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, can kaybı 34 bin 455 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Nisan 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 306 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 723 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 273 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e çıktı.

Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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