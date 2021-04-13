Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u ziyareti sonrasında konuştu: Cenk Tosun çok üzgün. Moral olarak da kötü durumda. Ancak kiralık oyuncumuz olmasına karşın kapımız Cenk'e hep açık.

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Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cenk Tosun'un çok üzgün olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun çok üzgün. Sadece dizindeki sakatlık değil, moral olarak da kötü durumda. Cenk henüz toparlayabilmiş değil. Moralsiz hissediyor. Ona moral vermeye çalıştık. Futbolda bunlar var. Olmasaydı iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah böyle olur. Ama inşallah iyi olacak. Başarılı bir ameliyat geçirdi" dedi.

"Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz''

Cenk Tosun'a kapılarının kendisine hep açık olduğunu söylediğini kaydeden Çebi, "Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz. Bu kapı, sonuna kadar kendisine istediği zaman, her dönem açıktır. Bu, onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik" açıklamasını yaptı.

Şampiyonluk yarışı

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise Çebi, "Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorunydayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz" ifadelerini kullandı.

Ghezzal'ın bonservisi

Takımda öne çıkan isimlerden Rachid Ghezzal'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusuna ise Ahmet Nur Çebi, "Sadece Ghezzal değil. Diğer futbolcularımın da çok katısı var. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var. Ghezzal'ın başarısı ortada. Ama bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğimiz var" yanıtını verdi.

Aboubakar'ın son durumu

Aboubakar'ın durumu için de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bugün dünden daha iyi. İnşallah maça hazır hale gelir. Sonuçta futbolcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Acele etmemek lazım" dedi.