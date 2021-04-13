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Trabzonspor'dan Yunus Mallı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli futbolcu Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili, "Hafta sonu oynadığımız Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

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