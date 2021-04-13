PFDK, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a, Aytemiz Alanyaspor maçında akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a, Aytemiz Alanyaspor maçında akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasına hükmeden Kurul, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ı da Göztepe karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men etti.