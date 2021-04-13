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Zonguldak'tan alkışlanacak hareket! Duvardaki notu gören dua ediyor

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta geçen 2 Nisan günü direksiyon hakimiyetini kaybederek 200 metreden denize uçan aracında hayatını kaybeden Cafer Aygün'ün ailesi, manavlarına borcu bulunan komşularının 20 bin liraya yakın borcunu silerek örnek davranışta bulundu. Aile, borçlarını sildikleri müşterilerinden ise dua etmelerini istedi.

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İnağzı Mahallesi'nde manavcılık ve balıkçılık yapan 62 yaşındaki Cafer Aygün, geçen 2 Nisan günü Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde aracıyla 200 metreden denize uçtu. Cesedi balıkçılar tarafından bulunan Aygün, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aygün'ün acılı ailesi ise kepenklerini indirdikleri manav dükkanında örnek bir davranışa imza attı. 20 bin liraya yakın borcu bulunan müşterilerinin borcunu silen aile; müşterilerinden dualarını esirgememelerini istedi.

Mahalle sakinlerinden Adem Atar, "Dükkanda borcu olan insanların borçlarını sildiler çocukları. O yüzden dua ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Benim kendisine bir borcum yoktu. Tahminime göre 20 bin liraya yakın alacakları vardı. Borcu olan ve borcu silinen herkes kendisine dua ediyor" diye konuştu. 


"Notu görenler dua ediyor"
Mahalle sakinlerinden Ogün Güven ise "Sevilen bir komşumuzdu. 30 senelik arkadaşımızdı. Esprili bir insandı. Allah rahmet eylesin. Notu çocukları astı. Durumları da iyi. Dua etsinler diye astılar. Çocukları da bir şey demedi ama 20 bin liraya yakın alacağı sildiler. Kendisine geçmişten bu yana Babaoğli denir. Notu görenler dua ediyor. Çocukları duyarlı insanlar. İhtiyaçlara yetişirlerdi. Çoğu insan olarak bunlara şahit olduk" diye konuştu.

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