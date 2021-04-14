19 yıl önce Adana'da çalınmıştı! İngiltere'de ortaya çıkınca Bakanlık ve Interpol devreye girdi
ADANA'da 19 yıl önceki soygunla gündem olan Ulu Cami'yle ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Interpol İngiltere'de sessiz sedasız operasyon yaptı.
Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen ‘Art of the Islamic World&India’ isimli müzayede Kanuni Sultan Süleyman'a ait tablo ile gündeme geldi. Müzayede de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açık artırmadan 9 adet el yazması Kur'an-ı Kerim sayfaları satın almıştı.
Ancak aynı müzayedede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı sesiz sedasız bir operasyona imza attı.
Tam 19 yıl önce Adana Ulu Cami'den çalınan 223 karo çiniden ikisinin izine dedektif gibi iz sürülerek Londra’daki müzayedede rastlandı.
Londra'da 31 Mart'ta gerçekleşen müzayededen yaklaşık bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları kataloğu incelemeye aldı. Katalogda 115 lot numarası ile 2 adet İznik çinisinin de satışa sunulduğu tespit edildi.