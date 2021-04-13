Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kırgız Bakan İmanaliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev ile görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, medya, iletişim, kültür ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliği ile Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, Türkiye ve Kırgızistan'ın aralarında güçlü bağlar bulunan iki ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman Kırgızistan'ın yanında olduğunu belirten Altun, medya ve enformasyon alanında da iş birliklerini derinleştirmek ve güçlendirmek istedikleri ifade etti.

İki ülke halkının birbirini daha iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Altun, ortak tarih ve kültüre sahip çıkmanın ortak gelecek inşası için gerekli olduğunu dile getirdi.

"FETÖ ile mücadeleyi çok hayati görüyoruz"

Altun, ortak medya platformuyla gerek haber gerek film gerek dizi alanlarında güçlendirilecek birlikteliğin ve müşterek hareket etmenin sağlayacağı faydalara değinerek, şunları kaydetti:

"Ortak kültür değerlerimizi, zenginliklerimizi bütün dünyaya daha doğru ve daha fazla anlatarak önemli kazanımlar elde edebiliriz. Ülkelerimiz aleyhine kara propaganda ve dezenformasyonla hep birlikte daha güçlü mücadele edebiliriz. FETÖ uluslararası alanda kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor. FETÖ ile mücadeleyi çok hayati görüyoruz. FETÖ, Türk-Kırgız ilişkilerini zedelemeye yönelik dezenformasyon içinde. Bu karanlık terör örgütüyle mücadelede Kırgız kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan dijital faşizmi bertaraf etmek içinde iş birliği yapmalıyız. Bütün alanlarda Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Kırgız kardeşlerimizin yanında olacağız."

Siyaset, ekonomi, medya ve kültür alanlarında iş birliğini derinleştirme noktasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin daha iyi değerlendirilebileceğine dikkati çeken Altun, etnospor etkinliklerinin de uluslararası kamu diplomasisi faaliyetlerine iyi bir örnek olabileceğini vurguladı.

"Türkiye'den kardeşlerimizi Kırgızistan'da gördüğümüz zaman çok seviniyoruz"

Konuk Bakan İmanaliyev de Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'nin desteğini her zaman hissettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyası ülkeleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için ortaya koyduğu gayret ve gösterdiği liderliğin kendilerini her zaman gururlandırdığını vurgulayan İmanaliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'a haklı davasında verdiği desteği herkes gördü." ifadesini kullandı.

İmanaliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da en kısa zamanda Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme niyetinde olduğunu aktararak, "Türkiye'den kardeşlerimizi Kırgızistan'da gördüğümüz zaman çok seviniyoruz." dedi.

Medya, film ve dizi sektörlerinde iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden İmanaliyev, medya, kültür, sosyal medya ve FETÖ ile mücadele konularında Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede Kırgızistan heyetinde Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Danışmanı Urmat Uzenov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Uluslararası Bölüm Başkanı Nazgul Omurzakova, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ve Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel de görüşmede hazır bulundu.