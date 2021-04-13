Mustafa Cengiz: Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalar yapıyor. Karagümrük ile oynadıkları maçta iptal edilen penaltı pozisyonuna değinen Cengiz, mücadelede VAR'da görev yapan Suat Arslanboğa'ya yönelik 'Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok' dedi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel isimli programda sarı kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

"Ben boş kaldığım anda dinlenmeye geçiyorum. Genelde diğer takımları izlemem, kendi takımımın maçlarını izlerim. Ama başkan olduğum için diğer takımların maçlarını da izliyorum.

Cumartesi ve Pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp çıktım. Tiyatro çünkü. Tiyatro bir eserdir, bir emektir. Toplumsal bir mesaj verilir. Bu onu da aşmış artık, komedi bu.

Daha önceden yazılmış bir şey. Önceden yazılmış ama bir yere doğru yazılmış sanki. Son 3-4 haftada büyük takımların maçlarını izlerken tahminlerde bulunuyorum ve bu tahminler asla şaşmadı."

"Bu çok tehlikeli bir gelişme"

"Rakip takımlar benim kardeşim, hiçbirine saygısızlık etmem. Bu camialara her zaman saygı duymak gerekir. Biz özellikle Türkiye'de renk için aşığız. İtalya'da bu kültür şehir devletlerinden gelişmiştir. İspanya veya İngiltere'de de tarikat ve dini inanışlara göre şekillenir. Türkiye'de bu yok. Benim Fenerbahçeli kardeşim, Beşiktaşlı eniştem, yakın arkadaşlarım var. Onlara hiçbir zaman düşmanlık duymadım, duymam da.

"Bir yöneticinin yaptığı hata, oyundan pul çalan bir karakteri ben arkadaşıma yüklemem. Camiama hiç yüklemem. Türkiye'de son bir iki aydır hakemler içinde bir gruplaşma var. Kendi halinde olanlar var. Şimdi de VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme."

"Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok"

"100 gramlık ters bir rüzgar bile, hafifçe dokunuş bile sizi uçurur. Hepimiz spor yaptık, o dokunuş seni uçurur. Ali Palabıyık da öyle gördü zaten. Ya Suat hoca, sen nasıl böyle yorumlarsın? Zemin mi kötü acaba? Bu zemin şu an Türkiye'deki en iyi zeminlerden biri. Kerem kendini atacak bir oyuncu da değil, öyleleri de var. Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Kendisini hakem gören Suat arkadaşımız gel bir bak, kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü diyor. Dikkat edin, hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. Kırmızı verme, sarı versen yeter diyor. Suat Arslanboğa kurallara aykırı olarak böyle bir karar verdi. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Açıklama da yaparlar şimdi. Eğer yapacaklarsa tüm konuşmaları versinler. Sadece bizim takımlara değil, tüm takımlar için versinler. Gizli bir şey yok ama küfür, hakaret varsa veremeyiz derseler saygı duyarız. Koca bir kent ayağa kalkıyor. Sen hangi mantıkla böyle karar versin. Kişisel bir düşmanlığın olabilir. başka bir takıma sempatin olabilir. Ama böyle bir karar veremezsin. Hakemler VAR'a aldanmayın. Toplum zaten covidden, oturmaktan, maddi durumdan rahatsız, gergin. Bu toplumu düşünün."

Yedlin'in pozisyonu

Yedlin'in pozisyonunu sordum. Kasıtlı bir hamle yok, ayağını uzatıyor dendi. Hepimiz futbol oynadık. Orada profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Bakın, vuruyor ve Yedlin'in ayağını uzattığını da görüyor. Belki ayağın çukura geliyor. Vurduğu top nereye gidiyor, bakıyor zaten. VAR'ın ve hakem heyetinin kararı 'doğal bir hareket' ve yer çekimi..."