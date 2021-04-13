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Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ali Özkaya covid-19'a yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.

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