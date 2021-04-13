Bildirici emekli amirallerden Mustafa Özbey orduevine alınmadı!

Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralden biri olan Amiral Mustafa Özbey, sosyal medya hesabından orduevine alınmadığını açıkladı.

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Bildirici 104 amiralden biri olan emekli Amiral Mustafa Özbey, eşi ile birlikte orduevine girişine izin verilmedini duyurdu.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan emekli amiral Mustafa Özbey, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Duruşma bittikten sonra 0215 gibi Merkez Orduevine geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. 'Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi' söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir.”