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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan '3. ittifak' açıklaması! Gündemde yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın sözlerinden sonra siyaset gündemine taşınan '3. ittifak' ile ilgili açıklama yaptı. Buldan, ' HDP’nin gündeminde bir seçim ittifakı yoktur.'' dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. 'İttifak' konusuna değinen Buldan, ''HDP’ye yeterince tanımayanlar ve tanımak istemeyenler üçüncü yol dediğimizde seçim ittifakı olarak anlamlandırmaktadır. HDP’nin gündeminde bir seçim ittifakı şu an itibariyle yoktur.'' dedi.

Buldan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'HDP'ye bakan 7 Haziran'ı, 31 Mart'ı, 24 Haziran' ı görür. Bu dönem biz muhalefetteyiz. Bilinmeli ki ilk seçimde bu ülkenin yönetiminde mutlaka olacaktır. Halklarımızın demokrasi  rüyası mutlaka gerçekleşecektir'' 

"Aydınlar ile beraber direniyoruz'' 
Buldan'ın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Şu an gündemimiz seçim ittifakı değil, en geniş demokrasi ittifakıdır. Tüm toplumsal ve siyasal kesimler, emek ve demokrasi güçleri, aydınlar ile beraber direniyoruz. 3’üncü yol egemen sömürücü güçlerin dışında kalan demokratik kamuoyunun kendisidir. 3’üncü yol klasik bir muhalefet tarzını benimsemez, kısa vadeli düşünmez."

Demirtaş, ne demişti?

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir." açıklaması yapmıştı.

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