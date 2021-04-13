CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin gece yarısı bildirisiyle ilgili "Onların iradesi dışında açıklama metninde bazı değişiklikler yapıldı; birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu metin yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplatılan afişlere tepki olarak meclise asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri ile grup toplantısını gerçekleştirdi.

Darbeyi çağrıştıran emekli amirallerin bildirisiyle ilgili iktidarı suçlamaya devam eden Kılıçdaroğlu, ortaya attığı bir iddiayla tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Montrö sözleşmesinden rahatsız olan emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Onların iradesi dışında açıklama metninde bazı değişiklikler yapıldı; birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu metin yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır, yani saraya yakın olanlardır. Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Sonra da dönüp arkasında CHP var dedi. Ne oldu? Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek kelime yok. Jandarma, polis senin elinde kalktın utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi! Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat yalan söyler mi ya! Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Kibre bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur. "

128 milyar dolar sorusu: Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır

"Biri para kaybolmadı el değiştirdi diyor. Ben zaten sana bunu soruyorum en değiştirdi de kime gitti bu? Milyarları kim götürdü? Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde yapar sitesinde yayımlardı. Ekonomiyle ilgilenenler girer bakarlardı. Hangi tarihte kaç liradan çıkmış, kime satıldıysa listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi neden gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu avantajları. Sen mi yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi sen kime talimat verdin? 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para? Tık yok.

Önce veznede duruyor dedi, sonra pandemide kullandık dedi. Yalan söylüyorlar yalan. Sıkışında yalana sarılıyorlar. Tabi dua edelim yani 128 milyar dolar diye sorduk bunlar darbeci diye suçlamadı. Bakalım yarın suçlayacak herhalde. Bunlar darbecilerle beraber 128 milyar doları soruyor diye. Halktan bu kadar kopuk, bu kadar pişkin, bu kadar para sevdalısı dünyada başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen ama yeri geldiğinde böbürlenen bir yapıyla karşı karşıyayız. Ağırıma giden de bu. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu milletin hakkını hukukunu koruman gerekirken bu milletin hakkını hukukunu pazarlıyorsun sen. "

AK Parti kongrelerine sert tepki

"Bir de Türkiye’ye bakalım. Lebalep kongre yaptılar. İçişleri Bakanı mı diyecek gidip cezayı yazın. Yürek ister yürek, yüreği olsa zaten orada oturmaz. Erdoğan‘a mı ceza kesecek, yürek ister. Bu nedir? Kibrin getirdiği bir sonuçtur. En büyük benim, ben kural tanımam. Kural vatandaş için var saray için kural yoktur diye. Eğer böbürlenme ve kibir bir insanın ruhuna işlemişse sonu felaket olur. O ülkenin sonu da pek parlak olmaz."

Bilim Kurulu'na: Rehin tutuluyorsunuz orada

"Biz sorumlu o dedik ama geçen toplantıda bilim kurulunu da eleştirmiştim. Ya Norveçli bir polis kadar cesaretiniz yok ya! Başbakan da kalktı özür diledi. Ya insanlar ölüyor siz ne yapıyorsunuz? Sizin iradeniz ipotek altında. Bir kişinin ipoteği altında. Rehin tutuluyorsunuz orada. Çıkın söyleyin. Önlem alınması gerekiyor kardeşim. Önlem alınacaksa sen söyleyeceksin. Bırakmışsın işi teslim etmişsin yukarıya o zaten istediği gibi yapıyor."