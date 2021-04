SİVAS'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir hafta önce açılışını yaptığı 'Masal Evi'nde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu. Masal Evi'nin müdürü Hülya Kara söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 5 Nisan günü açılışı yapılan Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi’ndeki çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığı 'Masal Evi' adı verilen konağın elektrik panosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İçeride çocuklar bulunmazken, Masal Evi Müdürü Hülya Kara itfaiyeye haber verdi.



Kısa sürede bölgeye sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında Masal Evi'nin üst katı tamamen yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.







Masal Evi Müdürü Hülya Kara, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kara'yı yanında bulunan arkadaşları teselli etti. Arkadaşlarının omzuna sarılarak ağlayan Kara, "Daha çok yeniydi. Bir şey yapamadım. Birden duman çıktı. Her yeri duman kapladı. Allah'tan çocuklar yoktu" dedi. Sivas Valisi Salih Ayhan'a da yangın anını anlatan Kara, "Yangın tüpünü aldım, yukarı koştum ama her yer dumandı. Sim siyah duman oldu. Birkaç patlama oldu, elektrikler kapandı" diye konuştu.







Yangının söndürülme çalışmaları sırasında 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında ise Meliha Koç (78) isminde yaşlı bir kadının pencereden dua ettiği görüldü. Korkudan dua ettiğini belirten Koç "Ben sadece oradan duman çıktığını gördüm. Allah saklasın. İçeride kimse var mıydı bilmiyorum. Ben de camdan dua ettim. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Bina da yeni yapılmıştı. Çok korktum. Genç bir kız vardı. O binadan dışarıya çıktı" dedi.