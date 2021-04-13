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Serbest bırakılan emekli amiral Cem Gürdeniz: Tam anlamıyla bir iletişim kazası

Yayımladıkları Montrö bildirisinde 'darbe iması' taşıdığı gerekçesiyle gözaltında olan emekli amirallerden Cem Gürdeniz serbest bırakılması sonrası ilk açıklamasında "Tam anlamıyla bir iletişim kazası ama bu kazanın nedenini bizde aramayın" düşüncesini dile getirdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan amirallerden Cem Gürdeniz, ''Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası'' ifadelerini kullandı.

"Bu kazanın nedenini bizde aramayın"

Adli kontrolle serbest bırakılan emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, adliye çıkışında basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum.

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