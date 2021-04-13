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Kocaeli'de yanarak can vermişti kan donduran detay ortaya çıktı! Meğer elleri ve ayakları...

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ercan Dublacı'nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı.

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Körfez Güney Mahallesi Eriş Sokak’ta, dün saat 18.00 sıralarında, 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi ile buldu. Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi.

Dublacı’nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dublacı’nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı. Polisin olay ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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