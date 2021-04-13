Fatih Altaylı: Tam kapanma falan beklemeyin, böyle bir şey olmayacak

Artan vaka sayıları nedeniyle tam kapanma senaryoları konuşuluyor. Gözler ise bugünkü kritik toplantıda...Habertürk yazarı Fatih Altaylı da tam kapanmanın olmayacağını söyledi. Altaylı, "Tam kapanma falan beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'Kapanma' başlıklı bölümünde, kabine toplantısında gündeme geleceği belirtilen tam kapanmaya değindi.

"Herkes bugün Bakanlar Kurulu’ndan nasıl bir karar çıkacağını, tam kapanma olup olmayacağını merak ediyor" diyen Altaylı, şunları yazdı:

"Tüm uzmanlar, ister iktidara yakın olsun ister iktidara uzak, ortaklaşa bir biçimde 'Tam kapanma olacaksa 14 gün hiçbir işe yaramaz en az 1 ay olmalı' diyorlar. Çünkü 14 günlük bir tam kapanma sadece ev işi bulaşmayı artırıp, açılma ile birlikte vaka sayısında patlama yaratmaktan başka bir işe yaramayacak düşüncesindeler. Bu nedenle tam kapanma falan beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak."

Altaylı yazısının devamında, "Merkez Bankası’nın 128 milyarı nerede bilmiyorum ama ülkenin böyle bir tam kapanmanın maliyetini karşılayacak durumda olmadığını biliyorum. Bu yüzden tam kapanma falan olmayacak.Yine belirli sektörlerin üzerine yüklenilecek. Şehirlerarası yolculuklara bir kısıtlama gelebilecek. Her türlü seyahatte HES kodu uygulaması olabilecek.Düğün, cenaze gibi ortamlara daha sert tedbirler koyulabilecek.Açıkçası daha ötesi olacak gibi durmuyor. Bu yöntemle vakaların bitmesi değil yaza kadar yavaş yavaş azalması umut edilecek ve yazın gelecek aşılarla birlikte önümüzdeki sonbahara daha düşük sayılarla girilmesi sağlanacak. Olacak olan budur. Fazlası değil. ifadelerini kullandı.

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