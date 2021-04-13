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TEM'de kum yüklü TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada kum yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Korkunç olayda araç sürücüsü kurtarılamadı.

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TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içerisindeki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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