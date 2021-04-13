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Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı! Aboubakar, Ankaragücü maçında oynayacak mı?

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Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı yaşanıyor.

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Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı yaşanıyor. Cenk Tosun'un sezonu kapatmasının ardından gözler Aboubakar'a çevrildi. Sakatlığı süren Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlıların yaptığı son çalışmada da yer almadı. Takımdan ayrı olarak antrenman yapan Aboubakar, cuma günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Milli takım kampında sakatlık yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın son oynadığı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyemedi.

Aboubakar, siyah beyazlı takımda bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol attı, 5 asist yaptı.

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