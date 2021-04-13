İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı: Hasta seçmek zorunda kalabiliriz

İZMİR Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, mevcut Kovid-19 servis ve yoğun bakımlarının dolduğuna dikkat çekerek, "Olgu artışının böyle devam etmesi durumunda, hasta seçmek zorunda kalabiliriz" dedi.

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Türkiye'de son verilere göre günlük vaka sayısı 50 bini aştı. Kontrollü normalleşmenin ardından vaka sayıları hız kesmeden arttı. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, normalleşmenin zamanlama hatasına dikkat çekerek, şunları söyledi:

'Kontrollü normalleşme' süreci başlatılmadan önce Şubat ayının ikinci yarısından itibaren olgu sayılarında artışlar başlamış ve bilim insanları Mart ayı sonlarında yaşanabilecek 3. pik için uyarılar yapmıştı. Yani böyle bir ortamda kontrollü normalleşme süreci başlatıldı. Gelinen noktada salgında günlük olgu ve vefat sayıları katlanarak artarken, maalesef rekorlar kırıldı. Nüfusa göre yeni olgu çıkışı açısından dünyada ilk üçte yer alıyoruz. Dolayısıyla 'kontrollü normalleşme' sürecinin iflas ettiğini söyleyebiliriz.

Bu pikte baskın hale geçen, çok daha hızlı bulaşan, aşıların ne kadar etkili olduğunu kesin olarak bilemediğimiz İngiliz varyantı göz önüne alındığında önümüzdeki günlerin çok daha zor olacağını düşünüyorum.

Bütün bu verilere karşın ülkeyi yönetenlerin salgınla mücadele konusunda güven veren bütünlüklü bir stratejilerinin olmadığını görüyoruz."

"Hasta seçmek zorunda kalabiliriz"

Dr. Çamlı, pandemi sürecinde salgının hastanelerde kontrol altına alınamayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Pandemi yönetiminde en başından beri yapılan yanlışlardan biri de salgının hastanelerde karşılanmaya çalışılmasıdır. Kovid olgularını hastanelerde, yoğun bakımlarda tedavi etmeye çalışarak pandemiyi kontrol altına almak mümkün değil. Pandemi birinci basamakta etkin bir koruyucu hekimlik çalışmasıyla, salgında bulaş zinciri kırılarak yani yaygın test, bilimsel ve etkin bir filyasyon takibi, izolasyon, karantina süreçlerinin sıkı takibi, hızlı bir aşılama ile kontrol altına alınabilir.

Bulaş zincirine engel olunmadığı takdirde sağlık sistemi katlanarak artan olgulara bir zaman sonra cevap veremeyecektir. Şu anda mevcut Kovid-19 servis ve yoğun bakımları doldu. Yeni Kovid-19 servisleri, yoğun bakımlar açılmaya çalışılarak talebe cevap verilmeye çalışılsa da olgu artışının böyle devam etmesi durumunda, yoğun bakıma alma konusunda, hasta seçmek zorunda kalabiliriz."