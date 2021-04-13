Koronavirüs aşısı orucu bozar mı Diyanet cevabı kefaret gerekir mi?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş aşı olmak orucu bozar mı, korona aşısı olanın orucu bozulur mu sorularının yanıtını araştırıyor. Diyanet Ramazan ayında aşı olmak hakkında merak edilenleri cevapları. Aşı olmak orucu bozmaz fakat ihtiyatlı davranmak gerekir.

Abone ol

Bereketin ve huzurun ayı Ramazan ayı başladı. Vakaların hızla arttığı döneme denk gelen Ramazan ayında aşılamalar devam edecek. Birçok vatandaş ise koronavirüs aşısı orucu bozar mı, kefaret gerekir mi sorularının yanıtını araştırıyor. Diyanet aşı konusunda son noktayı koydu. Ramazan ayında yapılan aşı, koronavirüs aşısı orucu bozmaz fakat fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir dedi.

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Gün içerisinde oruçluyken COVID-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

"Kefaret gerekmez"

COVID-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, "Koronavirüs aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, korona aşısı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı sorusuna da cevap verdi. Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadelerini kullandı.