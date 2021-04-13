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Rusya ABD’yi sert şekilde uyardı: Sinirlerimize oynuyorlar, kıyılarımızdan uzak durun

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Karadeniz’e savaş gemilerini gönderen ABD’yi Rusya sınırlarından uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

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"Navigasyon özgürlüğünün ya da deniz özgürlüğünün ne olduğu gibi çeşitli şekillerde yorumlanabilecek konulara girmek istemiyorum, özellikle de mevcut koşullarda." diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Zira bir şeyi kesin olarak biliyorum: Amerikan savaş gemilerinin kıyılarımız yakınlarında kesinlikle hiçbir işi olamaz. Bu yaptıkları, düpedüz provokasyondur” açıklaması yaptı.

"Gücümüzü sınıyor, sinirlerimize oynuyorlar"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın söz konusu açıklamaları, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin çok arttığı bir dönemde ABD’nin iki savaş gemisinin bu hafta içinde Karadeniz’e varmasının beklendiği bir zamana denk geliyor.

Ryabkov, “ABD donanma güçleri kendi konuşlanma yerlerinden binlerce mil uzağa gidiyorlarsa, burada kesinlikle jeopolitik unsurlar mevcuttur” deyip ekledi:

Yaptıkları, kelimenin gerçek manasıyla provokasyon. Zira gücümüzü sınıyor, sinirlerimize oynuyorlar. İstediklerini alamayacaklar.

Ne olmuştu?

Daha önce Türk Dışişleri’nden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, iki savaş gemisinin Karadeniz’e gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçecekleri konusunda bilgilendirdiğini söylemişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Karadeniz’e gitmekte olan savaş gemileri sorulduğunda söz konusu hareketliliğin rutin olduğunu savunmuştu.

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