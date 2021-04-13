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YÖKDİL sonuçları açıklandı! Sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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