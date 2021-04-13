Merkez Bankasının 15 Nisan'daki faiz kararı öncesi piyasalarlarda gergin bir bekleyiş söz konusu.. Dolar, 8,20 altında yatay hareket ediyor. Güne düşüşle başlayan gram altın ise 452 TL civarında seyrediyor.. Öte yandan ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez'in erken faiz indirimine gitmesi durumunda 'dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test edebilir' tahmininde bulundu.

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Dolar/TL kuru bu haftaki Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken altın ve döviz piyasalarındaki son durum ne? Uzmanlar ve yatırım kuruluşların borsa, dolar, euro ve altınla ilgili beklentilerini derledik...

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) 15 Nisan’daki faiz kararını öncesi 8.20’nin altında yatay bir seyir izliyor. Kurda Hazine borçlanmaları, sanayi üretim verileri, yeni corona virüsü önlemleri ve küresel piyasalar takip ediliyor.

Asya borsaları, ABD piyasalarının gerilemesiyle temkinli seyrederken, yatırımcılar, pandemiden küresel toparlanmanın nasıl olacağını görmek için bilanço döneminin başlamasını ve bugün yayınlanacak ABD enflasyon verisini bekliyorlar.

DOLAR

8,1574(%-0,00)

EURO

9,7122(%-0,10)



ALTIN

453,0815(%-0,31)

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken, işlemciler TSİ 1530’da yayınlanacak ABD enflasyon verisini bekliyorlar.

Dolar endeksi Asya piyasasındaki işlemlerde hafif artışla 92.170’e yükseldi ancak yine de 23 Mart’tan bu yana en düşük seviyesi olan perşembe günü gördüğü 91.995’e yakın seyretti.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 440/446 seviyesindeydi.

Faiz kararı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5’i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters’ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2021’e kalabileceği öngörülüyordu.

Piyasalardaki genel beklenti ve fiyatlama TCMB’nin politika faizini sabit tutacağı şeklinde. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor. Bankacılar TCMB’nin beklentilerin aksine erken bir faiz indirimine gitmesi ihtimalinde ise TL’nin sert değer kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakıyorlar.

Morgan Stanley bu senaryoda dolar/TL’nin 9.50-10 seviyesini test etmesini bekliyor. Yatırım bankası TCMB’nin bu hafta sıkılaştırma yanlısı bir söylem ya da yönlendirme yapması halinde ise dolar/TL’nin 7.75-8.00 bandına düşebileciğini bekliyor.

Hazine ihaleleri

Hazine dün nisan ayı iç borçlanma programına başladı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvillerin yeniden ihraçlarında 6.6 milyar TL’si piyasadan 8.7 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Nisan ayında toplam 37.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL’lik iç borçlanma öngören Hazine bu aya ilişkin yabancıların en çok ilgi gösterdiği 10 yıllık gösterge tahvil ihalesini de programından çıkarmıştı.

Hazine bugün Temmuz 2021 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil için Temmuz 2027 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ile değişim ihalesi de gerçekleştirecek. Hazine bu hafta ayrıca doğrudan satış yöntemiyle 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları da gerçekleştirecek.

Koronavirüs önlemleri

Rusya, Türkiye'deki COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki ülke arasında 15 Nisan ile 1 Haziran arasında yapılacak uçuşların sayısını azalttı. Türkiye'de dün art arda altıncı günde de 50,000'in üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayılarının zirve yaptığı salgının yavaşlatılması için bilim kurulunun önderdiği önlemlerin bugünkü kabine toplantısında ele alınacağını söyledi. Bankacılar turizmde olası kayıpların devam etmesinin cari açığın finansmanı açısından risk unsuru olduğunu belirtirken gelişmeleri yakından izliyorlar. Reuters'da dün yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere yeni önlemlere ilişkin birçok seçenek değerlendiriliyor.

Borsa

Ahlatcı Yatırım tarafından paylaşılan teknik analizde endeksin önceki işlem gününü yüzde 0,77 düşüşle 1.382,50 seviyesinde tamamladığı hatırlatılarak, “Toplam işlem hacmi 14,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 1,29 düşüş yaşadı.

Dün açılışın ardından kısa süre 1.400 üzerini denese de tekrar bu seviye altına geçiş yaparak yine satış baskısına maruz kalan endeks kapanışı arka arkaya beşinci günde de satıcılı kapattı.

Ayrıca Perşembe günkü TCMB faiz kararı ve beklenen kabine değişikliği ile artan vakalar sonucu kabine toplantısı sonrası önlemlerin artırılıp artırılmayacağı piyasaların takibinde olmaya devam ediyor ve endekste baskı yaratıyor. Endekste bugün 1.370-1.360 aralığı izleyeceğimiz destek bölgesi olacak. Bu bölge üzerinde gün kapanışı gerçekleşirse tepki alımları zayıf da olsa gelebilir.

Yukarıda ise 1.395 ilk direnci yine takibimizde olacak. Burası aşılamadığı sürece aşağı yönlü eğilimler etkili olabilir. 1.395 üzerinde ise 1.408 ve 1.415 seviyeleri takibimizde olacak.” ifadelerine yer verildi.

Dolar

Işık Menkul tarafından paylaşılan notta şu ifadeler kullanıldı:

Son zamanlarda dikkatle takip ettiğimiz 8.22-8.09 yatay kanalının üst bandını dün test eden dolar/TL kuru, akabinde gelen geri çekilmelerle 8.1450 seviyesine yakın kapanış gerçekleşti.

Şu an için yine, dünkü kapanış seviyesine yakın seyreden kurda, bugün de öncelikli olarak 8.22-8.09 bandını takipte olacağız. 8.22’in kalıcılıkla aşılması halinde 8.28 direnç bölgesi, 8.09’un altına kalıcılıkla inilmesi halinde ise 8.04-7.99 destek bariyeri bir kez daha izlemeye alınabilir.

Altın

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan notta geçen hafta dolar endeksinde gevşeme hareketleri ve ABD hazine tahvil faizlerinde yaşanan aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte altın fiyatlarında toparlanma hareketleri gerçekleştiği hatırlatıldı.

Yeni haftada ise altın fiyatlarında gevşeme hareketleri yaşandığı belirtilen notta, “Yeni haftaya başlarken FED Başkanı Powell'ın bir TV programında ABD ekonomisine yönelik yaptığı değerlendirmeler izlendi.

Powell ABD ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını, istihdamın hızlanmasını beklediklerini ve ekonominin dönüm noktasında olduğunu belirtti.

Bu iyimser mesajlar altın fiyatları üzerinde baskılar oluşturdu. Bununla birlikte piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu takip etti.

Raporda ABD federal hükümetinin bütçe açığı mart ayında 660 milyar dolar olarak belirtildi. Diğer yandan ABD Başkanı

Biden, 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketini hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek görüştü.

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, görüşmenin iyi bir fikir alışverişi niteliği taşıdığı belirtildi. Ons altın grafiğini teknik olarak incelediğimizde 1745.75 – 1760.45 – 1781.50 seviyeleri direnç noktaları olarak 1720.96 – 1700.88 – 1680.43 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.” denildi.