Arif Güloğlu hastalığı nedir ne kanseri? Arif Güloğlu yaşı kaç?

BKM'nin mutfak ekibinden olan genç ve başarılı oyuncu Arif Güloğlu geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu ve tedavi olacağını duyurmuştu. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Arif Güloğlu böyle giderse 4 aya işeme dönerim dedi. Peki kimdir Arif Güloğlu kaç yaşında ve Arif Güloğlu ne kanseri?

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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ve başarılı genç oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Son durumu hakkında bilgi veren genç yetenek böyle giderse 4 aya işime dönerim dedi ve sevenlerini mutlu etti. ÇGH'nin yeni bölüm çekimlerinde yer alamayan ve tedavi için sahneye ara veren oyuncuya hem ekibinden hem de sevenlerinden destek mesajları yağdı. Peki kimdir Arif Güloğlu kaç yaşında?

Arif Güloğlu kimdir: 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.

Lenf kanseri belirtileri: Lenfomaların pekçok farklı türünde farklı belirtiler ortaya çıkabilmekle beraber bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri

Sebebi bilinmeyen ateş,

Açıklanamayan kilo kaybı,

Rahatsız edici gece terlemesi,

Sürekli yorgunluk,

Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,

Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,

Kaşıntı

Bir kişide yukarıdaki belirtilerin olması, o kişide mutlaka lenfoma var anlamına gelmemektedir. Mikrobik hastalıklar ve diğer sağlık problemleri de bu bulgulara neden olabilir. Ancak belirtiler 2 hafta içinde düzelmez ise doktora başvurularak nedeninin araştırılmasında yarar var.