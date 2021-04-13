BIST 1.376
DOLAR 8,17
EURO 9,72
ALTIN 452,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Arif Güloğlu kanser oldu BKM oyuncusu Arif Güloğlu ne kanseri

BKM'nin mutfak ekibinden olan genç ve başarılı oyuncu Arif Güloğlu geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu ve tedavi olacağını duyurmuştu. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Arif Güloğlu böyle giderse 4 aya işeme dönerim dedi. Peki kimdir Arif Güloğlu kaç yaşında ve Arif Güloğlu ne kanseri?

Abone ol

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ve başarılı genç oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Son durumu hakkında bilgi veren genç yetenek böyle giderse 4 aya işime dönerim dedi ve sevenlerini mutlu etti. ÇGH'nin yeni bölüm çekimlerinde yer alamayan ve tedavi için sahneye ara veren oyuncuya hem ekibinden hem de sevenlerinden destek mesajları yağdı. Peki kimdir Arif Güloğlu kaç yaşında?

Arif Güloğlu kimdir: 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Kahramanmaraş'tan iğrenç haber! Kız çocuğuna şantajla cinsel istismara 4 tutuklama
Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir kaç yaşında öldü biyografisi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Allah'tan geldik, dönüş O'nadır...
Koltuk krizinde yeni gelişme Ursula von der Leyen Charles Michel'i son kez uyardı
Antalya'da apartmanda teravih namazı! İmamın sesini duymak için kapıları açık bıraktılar
İzmir'de FETÖ'ye operasyon! 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gaziantep'in iptal edilen golü doğru mu, top çizgiyi geçti mi?
Malatya'da rahatsızlanan kadın ilaç alıp uyudu bir daha uyanamadı! 5 gün önce...
Pentagon'dan UFO itirafı! İddialar gerçek çıktı
Yorumlar