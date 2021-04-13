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Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir kaç yaşında öldü biyografisi

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu öldü. Ölüm haberinin ardından birçok vatandaş Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularının yanıtlarını aradı. 2009 yılında son kez podyuma çıkan Deniz Erhan Murathanoğlu hakkında merak edilenler...

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Bir dönemin en tanınan mankenlerinden biri olan Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan acı haber. Son olarak 2009 yılında podyuma çıkan Deniz Erhan Murathanoğlu, yaşamını yitirdi. Peki Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Bir dönem podyumlara damga vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti.

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı. Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu.

Neden vefat etti: Deniz Erhan Murathanoğlu'nun vefat sebebi henüz belli olmadı.

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