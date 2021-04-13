Beşiktaş, Leicester City ile 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. İngiliz ekibi ile devam eden görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı. Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı kulüpteki akıbeti hakkında konuştu.

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Beşiktaş’a bu sezon 14 asist ve 3 gol ile büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal, geleceği ile ilgili kararını henüz vermedi. Cezayirli oyuncu, Bein Sports Fransa kanalına açıklamalarda bulundu.

Cezayirli oyuncu, şu ifadeleri kullandı; "Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu olmadan anlaştım. Bonservisim hala Leicester City’de. Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Gelecek sezon ne olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş’ta devamlılığımın olması beni mutlu edecektir. Şimdilik şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca kupa finali oynayacağız. İki kupayı da kazanırsak şahane olur.

Beşiktaş’ta şampiyon olursak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağız. Ayrıca Beşiktaş’taki performansım sayesinde iki buçuk yıl sonra milli takıma kavuştum. Kısa süre içinde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var. Gelecek sezon için seçimi yaparken bu konular da etkili olacak.

Beşiktaş’ta bize güç veren en önemli şey aile gibi olmamız. Yıldız oyuncuların olduğu bir kadroya sahip değiliz belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu da bizi güçlü kılıyor. Takımdaki her şey bir noktada sonunu getirmemiz ve sahada kendimizi iyi hissetmemiz için bir araya gelmiş gibi.

Sağ kanatta Rosier ile birlikte oynuyoruz. Aynı dili konuşmamız işimi kolaylaştırıyor. Rosier, oyunuma ve performasına büyük katkı sağladı. Forvette Aboubakar gibi çok kaliteli bir oyuncumuz var. Asist sayımın artmasında bana yardımcı oldu.

Son 3 sezon benim için zor geçti. Yeteri kadar süre alamadım. Son 3 yılda 3 farklı ülke ve 3 farklı kulüpte oynadım. Kendimi daha fazla gösteremediğim için pişmanlık duyuyorum. Kendimi yeniden bulmak, eski seviyeme dönebilmek için Beşiktaş’ın teklifini kabul ettim. Kararımın doğru olduğunu görmek beni mutlu ediyor.

14 asistle asist krallığında zirvede yer alana 28 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 3 gol kaydetti.