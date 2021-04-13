TEKİRDAĞ'da 5 yıl önce beyin kanaması sonucunda öldüğü sanılan şahsın, kafasına aldığı darbeler sonucu öldüğü ortaya çıkarken, şahsı darbeden akrabası ise polis ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

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Olay, 2016 yılında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.M.'nin, ilçede bir barda çalışan yakın arkadaşı A.A. isimli kadın meselesi yüzünden akrabası Kemal Kara (65) ile aralarında husumet oluştu. Aralarındaki husumet nedeniyle tartışmanın büyümesi sonucunda M.M., Kemal Kara’yı bir süre darp etti. Hıncını alamayan M.M., Kara’yı daha sonra arabaya alarak darp etmeye devam etti.



M.M. arabada da darp ettiği Kemal Kara’yı daha sonra evinin önüne bıraktı. Darp edilen Kemal Kara ise komşularına merdivenden düştüğünü söyledi. Olaydan birkaç gün sonra ölü vaziyette bulunan Kemal Kara’nın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre, Kara’nın darp sonucunda geçirdiği beyin kanaması ve iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.







Öldüğünü duyunca arkadaşını uyarmış

Kara’nın öldüğünü duyan M.M. ise aracındaki kan izlerini de temizleyip olayın üstünü örtbas etmek için aralarındaki tartışmadan haberdar olan B.S.’ye de bu olaydan kimseye bahsetmemesini söyledi. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Murat Çaylan'ın belirtilen olay ile ilgili olarak dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından da incelenmesi talebi üzerine konu hassasiyetle araştırmaya alındı. Polis ekiplerince dosya içeriğinde bulunan şahıslar ile tekrar yapılan görüşmelerde olayı maktulün akrabası olan M.M.’nin gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilerek, çalışmalara derinlik kazandırıldı.



Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı

07 Nisan 2021 tarihinde M.M.’nin yakın arkadaşı olan ve Kemal Kara’nın darp edilmesi olayında şahsın yanında bulunduğu tespit edilen B.S. polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan B.S.'nin yapılan sorgusunda 5 yıl önce meydana gelen olayı doğrulayarak M.M. ile Kemal Kara arasında husumet oluştuğunu ve M.M.’nin Kemal Kara’yı darp ettiğini itiraf etti. 51 yaşındaki M.M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından Çerkezköy’de mevcutlu olarak adliyeye çıkarılan M.M. kasten adam öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.