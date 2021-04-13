Tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak gözler kabine toplantısında

Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Bu kritik kararların alınmasına giden yoldaki ilk adım Bilim Kurulu Toplantısı oldu. Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 ay için kritik kararların alınacağı bir toplantı olacak. Türkiye'nin gözü Erdoğan'ın akşam saatlerinde yapacağı açıklamada...

Abone ol

Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler kabine toplantısına çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimali olarak yorumlandı.

Kabinede görüşülmesi beklenen konular şöyle;

Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı, tam kapanma, Yüz yüze eğitim, Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri, kamuda yeniden esnek çalışma modeli, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi, hafta sonu yasakları...