İşte Ramazan yasakları! Seyahat yasağı geliyor yüz yüze eğitime ara veriliyor mesai saatleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ramazan Bayramı'na kadar ülkeyi dinlendirmek istiyoruz" dediği "Ramazan yasakları" planı belli oldu. Bugünkü toplantıdan çıkacak alternatifler kulislere sızdı. İşte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yasaklar....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından Ramazan ayı boyunca getirilmesini istedikleri yeni yasaklarla ilili alternatif planlar hazırladıklarını ve bugünkü Kabine Toplantısı'na sunacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15:00'te toplanıyor. Kabine'nin ana gündeme Ramazan boyunca Türkiye'nin "dinlendirilmesi" olacak. Ramazan boyunca şehirler arası seyahat yasağı getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte diğer yasaklar...
Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin bir de sunum yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da brifing verecek.
Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi Ramazan süresince uygulanması düşünülen "Bayrama kadar Türkiye'yi denlendirme" seçenekleri yani yeni yasaklar olacak. İşte Kabine'nin önündeki yeni kısıtlama seçenekleri şöyle:
Seyahat yasakları geliyor
- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde “toplu ziyaretler” yasaklanacak.