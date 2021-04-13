İşte Ramazan yasakları! Seyahat yasağı geliyor yüz yüze eğitime ara veriliyor mesai saatleri...

Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi Ramazan süresince uygulanması düşünülen "Bayrama kadar Türkiye'yi denlendirme" seçenekleri yani yeni yasaklar olacak. İşte Kabine'nin önündeki yeni kısıtlama seçenekleri şöyle: