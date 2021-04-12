Bilim Kurulu ne karar aldı? Alternatifli kapanma önerileri var Erdoğan açıklayacak

TÜRKİYE Ramazan ayında koronavirüs vaka sayılarını indirmeyi hedefliyor. Bilim Kurulu Ramazan için alternatif kapanma kararları aldı. Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamayla kararların Salı günü Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

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50 bini aşan vaka sayıları sonrası Ramazan ayında koronavirüs yasakları devreye girecek. Bilim Kurulu yaptığı toplantıda 'alternatifli kapanma önerileri' hazırladı. Alınan bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Top artık Erdoğan'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kararların kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını söyledi.

Kurul toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapan Fahrettin Koca, hastane doluluk oranları alarm veren 6 ili de paylaştı. Koca, "Türkiye üçüncü, İstanbul ise dördüncü pik dönemini yaşıyor. Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde" dedi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

*Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayından itibaren vakaları il il gösteren harita yayınlıyoruz. Korona risk haritamızda, nüfusun %80'inin çok riskli yerlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Diğer olumsuz faktör, virüsün yeni varyantlarıdır. Yorgunluğun haklı sebepleri var. Mutasyon ve varyantlar konusunda şansın bizden yana olmasıydı ama şu an gerçekleşmedi.

Vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı

Mutantların daha da işi zorlaştırdığı gerçektir. Hızı dışında hastalığın daha ağır geçmesine sebep olmaktadır. Yeni vakaların %85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi bu durum vaka sayılarını arttırmakla kalmadı hastane yoğunluğunu da arttırdı.

Hastanelerdeki doluluk oranı

*Bir düzenlemeye gitmek durumunda kalabiliriz. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatanların yaşlı grubu yüzde 53’e kadar düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda, yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.

TAM KAPANMA OLACAK MI? Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

İstanbul'da 4. piki yaşıyoruz



*Şu an Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da ise dördüncü piki yaşıyoruz.

*Sağlık altyapımızda ciddi sorunların olmadığını söyleyebilirim. Yatak doluluk oranında yüzde 56.3. Servis yatağında bir sorun yok. Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 71.3. Yani yüzde 30’a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor.

Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. Yüzde 80’in üzerinde olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de. Bu illerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde. Erişkin yoğun bakım anlamında yüzde 71.3.

18 milyon doz aşı yapıldı

Şu ana kadar 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. 2. doz aşısını olanlar 7,5 milyonu bulmuştur. Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. Şartlar bizi zorla toparlanmaya davet ediyor. Günlük vaka sayısı 50 bine çıkmışken, başkasının uyarısına ihtiyaç duyulmamalıdır. Aşı programı ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bu iş bitene kadar 1 gün bile yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ve yılgın görmeyeceksiniz.

Haziran için aşı müjdesi

*Uğur Hoca, Türkiye’ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. ‘Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin’ dediler. Hem Mayıs sonu, hem Haziran’da bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz.

*10 gün içinde de rakamın ne kadar fazla olabileceğini netleştirmiş olacağız. Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum.

Aşı tanımlaması yapılan 65 yaş üstünün yüzde 23'ü aşı olmadı...

Rusya'nın seyahat kısıtlaması

Rusya'da mevkidaşımla 2 defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler. O yüzden değerlendirmenin daha rahat yapılacağını söyleyebilirim. Sertifikasyon ve aldığımız tedbirleri gördükleri takdirde daha farklı karar alacaklarını söyleyebilirim.