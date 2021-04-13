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Mesut Özil takım satın alıyor! Eva Longoria ve Kate Upton da ortak

Fenerbahçeli Mesut içinde bulunduğu yatırım ortaklığı Necaxa Kulübü’nü alıyor. Mesut Özil’in Meksika Ligi’nde son sırada yer alan Necaxa’daki ortakları arasında ünlü oyuncu Eva Longoria ve top model Kate Upton da yer alıyor.

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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Meksika Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa’nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı. Emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter’ın önderlik ettiği grupta Özil’in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, top model Kate Upton’la beyzbolcu kocası Justin Verlander da bulunuyor.

Satış henüz onaylanmadı
Kulübün sahibi Tinajero Ailesi’nin olayı doğruladığı ancak Meksika Futbol Ligi Yönetimi’nin henüz satışı onaylamadığı belirtildi. Onay gelmesi durumunda Meksika Ligi’nde ilk kez bu denli büyük bir ABD yatırımı gerçekleşmiş olacak. Satış rakamı hakkında bir rakam telaffuz edilmese de Sportico’nun haberine göre verilen teklif dokuz haneli.

1923 yılında kuruldu
1923 yılında kurulan, ‘Elektrikçiler’ lakaplı Necaxa şu anda 18 takımlı Meksika Ligi’nde son sırada bulunuyor. Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Liga MX, 128 milyon nüfuslu Meksika’nın en popüler spor organizasyonu olduğu gibi ülkenin kuzey komşusu ABD’ye nüfusları yaklaşık 40 milyonu bulan Meksikalı ‘gurbetçiler’ tarafından da ilgiyle takip edilmekte. 

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